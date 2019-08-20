Трети пассажиров A321 «Уральских авиалиний» выплатили компенсации

Пассажирам самолета Airbus A321 » Уральских авиалиний», который сел в кукурузном поле 1 5 августа , начали выплачивать компенсации. 73 пассажирам уже перечислили деньги , пишет « Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе авиакомпании. Остальные заявления в процессе обработки. Каждый человек получит по 100 тысяч рублей.



