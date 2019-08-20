Трети пассажиров A321 «Уральских авиалиний» выплатили компенсации
19:08, 20 Август 2019
Остальные заявления пока обрабатываются.
Пассажирам самолета Airbus A321 »Уральских авиалиний», который сел в кукурузном поле 15 августа, начали выплачивать компенсации. 73 пассажирам уже перечислили деньги, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе авиакомпании. Остальные заявления в процессе обработки. Каждый человек получит по 100 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что рейс U6178 Жуковский — Симферополь застраховали в «Альфастраховании». В страховую компанию можно обратиться по почте: aviahelp@alfastrah.ru. В сообщении нужно указать ФИО, телефон, e-mail, суть обращения. Если есть документы о травмах, зафиксированных после посадки самолета, их тоже необходимо приложить к письму.
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Напомним, утром 15 августа на взлете в двигатели лайнера«Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Жуковский — Симферополь, залетела стая чаек. Тяга прекратилась, и самолет начал падать. КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер в кукурузном поле в Раменском. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб. Пилоты получили звания Героев России, а бортпроводники — ордена мужества. Самолет, севший в кукурузном поле, начали готовить к эвакуации с места ЧП. Под лайнер заведут надувные понтоны, приподнимут, отстыкуют крылья, а затем погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ имени Громова.
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