Трассу Екатеринбург — Тюмень частично перекрыли из-за ремонта дороги
13:34, 20 Август 2019
При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели.
На трассе Екатеринбург — Тюмень возле села Малобрусянское меняют верхний слой дорожного покрытия. С 20 августа на участке перекроют одну полосу — сначала в сторону Екатеринбурга, а потом обратно.
Водители смогут объехать участок через обход Белоярского. При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели. «Уралуправтодор» просит водителей отнестись с пониманием к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут.
Аллергия на все
ЕТВ вместе с «УГМК-Здоровье» развенчивает мифы об аллергии.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
«Онтология сквера»
Гости Екатеринбурга
Заседание по определению мест будущих полигонов ТБО
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.