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Трассу Екатеринбург — Тюмень частично перекрыли из-за ремонта дороги

13:34, 20 Август 2019
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Фото: ЕТВ
При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели.
На трассе Екатеринбург — Тюмень возле села Малобрусянское меняют верхний слой дорожного покрытия. С 20 августа на участке перекроют одну полосу — сначала в сторону Екатеринбурга, а потом обратно.

Водители смогут объехать участок через обход Белоярского. При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели. «Уралуправтодор» просит водителей отнестись с пониманием к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Уралуправтодор, Свердловская область , дороги
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