Трассу Екатеринбург — Тюмень частично перекрыли из-за ремонта дороги

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Водители смогут объехать участок через обход Белоярского. При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели. « Уралуправтодор» просит водителей отнестись с пониманием к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут.

На трассе Екатеринбург — Тюмень возле села Малобрусянское меняют верхний слой дорожного покрытия. С 20 августа на участке перекроют одну полосу — сначала в сторону Екатеринбургаа потом обратно.