Таможенники забрали у пассажира из Екатеринбурга миллион рублей
10:30, 20 Август 2019
Мужчина объяснил проверяющим, что не знал о декларировании денег.
Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Екатеринбург — Баку миллион рублей. Проверяющие пересчитали банкноты и выяснили, что мужчина везет в Азербайджан 1,7 миллиона. Ему разрешили оставить себе только часть суммы. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажирам разрешают провозить до десяти тысяч долларов. Если денег больше, нужно идти в «красный коридор».
Задержанный объяснил таможенникам, что не знал о декларировании денег. Но это ему не помогло. На руках у мужчины остались 700 тысяч рублей. На него завели административное дело. За попытку провезти деньги пассажиру придется заплатить штраф от ½ до двукратного размера изъятой суммы.
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