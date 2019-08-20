Таможенники забрали у пассажира из Екатеринбурга миллион рублей

Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Екатеринбург — Баку миллион рублей. Проверяющие пересчитали банкноты и выяснили, что мужчина везет в Азербайджан 1,7 миллиона. Ему разрешили оставить себе только часть суммы. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажирам разрешают провозить до десяти тысяч долларов. Если денег больше, нужно идти в «красный коридор».

Задержанный объяснил таможенникам, что не знал о декларировании денег. Но это ему не помогло. На руках у мужчины остались 700 тысяч рублей. На него завели административное дело. За попытку провезти деньги пассажиру придется заплатить штраф от ½ до двукратного размера изъятой суммы.