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Таможенники забрали у пассажира из Екатеринбурга миллион рублей

10:30, 20 Август 2019
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Фото: pixabay
Мужчина объяснил проверяющим, что не знал о декларировании денег.

Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Екатеринбург — Баку миллион рублей. Проверяющие пересчитали банкноты и выяснили, что мужчина везет в Азербайджан 1,7 миллиона. Ему разрешили оставить себе только часть суммы. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажирам разрешают провозить до десяти тысяч долларов. Если денег больше, нужно идти в «красный коридор».

Задержанный объяснил таможенникам, что не знал о декларировании денег. Но это ему не помогло. На руках у мужчины остались 700 тысяч рублей. На него завели административное дело. За попытку провезти деньги пассажиру придется заплатить штраф от ½ до двукратного размера изъятой суммы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, декларация, деньги, Кольцовская таможня, Свердловская область , Екатеринбург
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