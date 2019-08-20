Свердловского водителя посадили в колонию за пьянство
18:50, 20 Август 2019
Мужчина повторно сел за руль будучи пьяным. Условное наказание заменили на реальное.
Водителя из Талицы приговорили к 2,5 годам лишения свободы из-за пьянства за рулем. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В 2016 году Леонида Завьялова лишили прав на один год и месяц за отказ от медосвидетельствования. После этого мужчина выводов не сделал. В марте 2019 года его снова остановили сотрудники ГИБДД: свердловчанин был пьян. При этом он находился под условным наказанием. Суд изменил условный срок на реальный: Завьянов будет сидеть в колонии-поселении один год и десять месяцев. Кроме того, его лишили прав на 2,5 года. Приговор вступил в законную силу.
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