Свердловский Роспотребнадзор закрыл магазин из-за угрозы природе
09:56, 20 Август 2019
Владелец торговой точки сливал жидкие отходы в реку.
Продуктовый магазин в Белоярском закрыли на месяц из-за опасности, которую он представляет для экологической обстановки. Дело в том, что владелец торговой точки, которая находится в жилом доме, но не подключена к централизованной канализации, сливал жидкие производственные отходы в землю и в ближайший водоем.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, магазин проверил Роспотребнадзор, из-за чего суд вынес решение о приостановлении деятельности.
Приставы опечатали магазин, пока его хозяин не найдет лучшего способа утилизировать отходы.
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Фото: УФССП по Свердловской области
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