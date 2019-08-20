Свердловский Роспотребнадзор закрыл магазин из-за угрозы природе

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Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области , магазин проверил Роспотребнадзор , из-за чего суд вынес решение о приостановлении деятельности.





Приставы опечатали магазин , пока его хозяин не найдет лучшего способа утилизировать отходы.

Продуктовый магазин в Белоярском закрыли на месяц из-за опасностикоторую он представляет для экологической обстановки. Дело в томчто владелец торговой точкикоторая находится в жилом домено не подключена к централизованной канализациисливал жидкие производственные отходы в землю и в ближайший водоем.