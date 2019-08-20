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Свердловский Роспотребнадзор закрыл магазин из-за угрозы природе

09:56, 20 Август 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
Владелец торговой точки сливал жидкие отходы в реку.
Продуктовый магазин в Белоярском закрыли на месяц из-за опасности, которую он представляет для экологической обстановки. Дело в том, что владелец торговой точки, которая находится в жилом доме, но не подключена к централизованной канализации, сливал жидкие производственные отходы в землю и в ближайший водоем.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, магазин проверил Роспотребнадзор, из-за чего суд вынес решение о приостановлении деятельности.

Приставы опечатали магазин, пока его хозяин не найдет лучшего способа утилизировать отходы.
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Фото: УФССП по Свердловской области

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Роспотребнадзор Свердловской области, УФССП по Свердловской области, Свердловская область
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