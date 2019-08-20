Строительство мусорного полигона в районе Сысерти отменили

Мусорный полигон на границе Екатеринбурга и Сысерти строить не будут. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов заявил, что «Стандарт Рециклинг Групп» отозвало инициативу. В проекте, который рассматривало региональное правительство, не указали площадку, на которой разместят полигон. «Он не содержал ни кадастра участка, ни привязки к конкретной территории», — сказал Свалов на заседании рабочей группы по реализации нацпроекта «Экология» в Заксобрании Свердловской области. Поэтому правительство отклонило заявку.

Замминистра ЖКХ отметил, что площадка для сбора отходов рядом с южной частью Екатеринбурга все равно нужна. Северного полигона хватит максимум на пять лет.