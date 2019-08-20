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Строительство мусорного полигона в районе Сысерти отменили

13:47, 20 Август 2019
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Фото: pixabay
Свердловское правительство отклонило предложение «Стандарт Рециклинг Групп».

Мусорный полигон на границе Екатеринбурга и Сысерти строить не будут. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов заявил, что «Стандарт Рециклинг Групп» отозвало инициативу. В проекте, который рассматривало региональное правительство, не указали площадку, на которой разместят полигон. «Он не содержал ни кадастра участка, ни привязки к конкретной территории», — сказал Свалов на заседании рабочей группы по реализации нацпроекта «Экология» в Заксобрании Свердловской области. Поэтому правительство отклонило заявку.

Замминистра ЖКХ отметил, что площадка для сбора отходов рядом с южной частью Екатеринбурга все равно нужна. Северного полигона хватит максимум на пять лет.

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Нужно понимать, что полигон, который планируется для Екатеринбурга, — туда пойдут отходы-хвосты. Это не свалка мусора, это уже упакованные остатки отходов в брикеты, они заматываются пленкой, там нет прямого доступа кислорода, нет кормовой базы для птиц.

Егор Свалов
зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Итоги заседания прокомментировал в Facebook депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер. «Когда поднимали стоимость услуги по вывозу отходов — обещали из этих средств покрыть расходы по строительству мусороперерабатывающих мощностей. Но теперь оказывается, что этих денег не хватает, а инвестиционные надбавки к тарифам — сущая мелочь. А расходов — громадье», — возмутился депутат. Вегнера не устроило и то, что власти не могут определиться: вводить раздельный сбор мусора или нет. «Нужно заставлять муниципалитеты и управляющие организации с помощью областных программ создавать у себя на местах площадки для раздельного сбор мусора», — подытожил Вячеслав Вегнер.
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Напомним, в начале июля правительство Свердловской области предложило заключить концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного завода на границе Екатеринбурга и Сысерти. Вложиться в проект захотела компания «Стандарт Рециклинг Групп». Министр ЖКХ Николай Смирнов говорил, что на МСК смогут привозит 700 тонн отходов в год, а компания получит возможность перерабатывать 70% мусорных фракций.

Всего в рамках мусорной реформы в Свердловской области должны создать 12 мусоросортировочных комплексов и два экотехнопарка. Сделать это нужно к 2030 году. Ранее хотели создать комплекс в Березовском, но министр ЖКХ уточнил, что на площадке не проводили никаких земельных изысканий. Но в итоге свалку в Березовском все же планируют. Общественные обсуждения проекта пройдут завтра, 21 августа.

ЕТВ обсуждал с экспертами, где нужно строить новый полигон для Екатеринбурга. Обо всем — в нашей трансляции.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, мусор, отходы, мусорная реформа, мусорный полигон, Сысерть, Екатеринбург
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