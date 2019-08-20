Строительство мусорного полигона в районе Сысерти отменили
Мусорный полигон на границе Екатеринбурга и Сысерти строить не будут. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов заявил, что «Стандарт Рециклинг Групп» отозвало инициативу. В проекте, который рассматривало региональное правительство, не указали площадку, на которой разместят полигон. «Он не содержал ни кадастра участка, ни привязки к конкретной территории», — сказал Свалов на заседании рабочей группы по реализации нацпроекта «Экология» в Заксобрании Свердловской области. Поэтому правительство отклонило заявку.
Замминистра ЖКХ отметил, что площадка для сбора отходов рядом с южной частью Екатеринбурга все равно нужна. Северного полигона хватит максимум на пять лет.
Нужно понимать, что полигон, который планируется для Екатеринбурга, — туда пойдут отходы-хвосты. Это не свалка мусора, это уже упакованные остатки отходов в брикеты, они заматываются пленкой, там нет прямого доступа кислорода, нет кормовой базы для птиц.
Напомним, в начале июля правительство Свердловской области предложило заключить концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного завода на границе Екатеринбурга и Сысерти. Вложиться в проект захотела компания «Стандарт Рециклинг Групп». Министр ЖКХ Николай Смирнов говорил, что на МСК смогут привозит 700 тонн отходов в год, а компания получит возможность перерабатывать 70% мусорных фракций.
Всего в рамках мусорной реформы в Свердловской области должны создать 12 мусоросортировочных комплексов и два экотехнопарка. Сделать это нужно к 2030 году. Ранее хотели создать комплекс в Березовском, но министр ЖКХ уточнил, что на площадке не проводили никаких земельных изысканий. Но в итоге свалку в Березовском все же планируют. Общественные обсуждения проекта пройдут завтра, 21 августа.
ЕТВ обсуждал с экспертами, где нужно строить новый полигон для Екатеринбурга. Обо всем — в нашей трансляции.