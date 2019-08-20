Специалисты ЕТК вернули горячую воду жителям Синих Камней
14:17, 20 Август 2019
Временные ограничения случились из-за подготовки Ново-Свердловской ТЭЦ к отопительному сезону.
Специалисты ЕТК восстановили горячее водоснабжение на Синих Камнях. Ограничения коснулись жителей микрорайона из-за подготовки Ново-Свердловской ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.
Рабочие перераспределили нагрузку на магистральных сетях, наладили гидравлический режим, а также оптимизировали ремонтные работы. Энергетики увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Свердловской ТЭЦ и Среднеуральской ГРЭС. Благодаря всем этим действиях удалось снять ограничения горячей воды с 106 домов на Синих Камнях.
«Сейчас специалисты ЕТК ведут работы по просчету баланса, мониторингу водоразбора и режима потребления, с целью определить возможность восстановления микрорайона ЖБИ», — добавили в ЕТК.
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