Специалисты ЕТК вернули горячую воду жителям Синих Камней

Специалисты ЕТК восстановили горячее водоснабжение на Синих Камнях. Ограничения коснулись жителей микрорайона из-за подготовки Ново-Свердловской ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

Рабочие перераспределили нагрузку на магистральных сетях, наладили гидравлический режим, а также оптимизировали ремонтные работы. Энергетики увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Свердловской ТЭЦ и Среднеуральской ГРЭС. Благодаря всем этим действиях удалось снять ограничения горячей воды с 106 домов на Синих Камнях.