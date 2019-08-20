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Рядом с Екатеринбургом хотят построить еще один мусорный полигон

10:39, 20 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Жителей Березовского приглашают обсудить проект.

Мусорную свалку планируют построить в Березовском. Общественные обсуждения проекта пройдут 21 августа. Об этом в Facebook сообщил экоактивист, главный редактор газеты «Березовский рабочий» Сергей Стуков.

Местные жители смогут обсудить карты складирования и хозяйственной зоны, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Проектная документация мусорного полигона опубликована тут. «Учитывая птичек в районе Сидельниково, полигон в Березовском может стать чуть ли не главным в области», — написал Сергей Стуков.

Ранее министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов говорил, что в Березовском не построят мусоросортировочный завод. Площадка не подходит из-за расположенных рядом торфяных полей, отмечал чиновник.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Березовский, Свердловская область , мусор
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