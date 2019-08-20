Прокуратура заставила администрацию Режа отремонтировать котельную
17:55, 20 Август 2019
Власти решили заняться аварийным водогрейным котлом только после решения суда.
Прокуратура через суд заставила администрацию Режевского городского округа отремонтировать котельную. Проверка надзорного ведомства показала водогрейный котел находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. А эта обязанность возложена на местные власти.
Администрация Режа не исполняла требования законодательства и тем самым создавала угрозу чрезвычайных ситуаций. Суд обязал власти провести капремонт котельной. Уже начались работы, прокуратура контролирует ситуацию.
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