Прокуратура заставила администрацию Режа отремонтировать котельную

Прокуратура через суд заставила администрацию Режевского городского округа отремонтировать котельную. Проверка надзорного ведомства показала водогрейный котел находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. А эта обязанность возложена на местные власти.

Администрация Режа не исполняла требования законодательства и тем самым создавала угрозу чрезвычайных ситуаций. Суд обязал власти провести капремонт котельной. Уже начались работы, прокуратура контролирует ситуацию.