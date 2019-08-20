Первоуралец лишился телефона из-за лжеминирования
11:49, 20 Август 2019
Пьяного мужчину изобличили вскоре после инцидента.
В конце марта 2019 года житель Первоуральска позвонил по номеру 112 и сообщил, что в одном из городских многоквартирников заложена бомба. На место выехали спецслужбы — в том числе полицейские и скорая помощь, но никакой взрывчатки там не нашли.
Поиски лжеминера не заняли много времени, и вскоре правоохранители задержали жителя того же дома, рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры. В момент «минирования» мужчина был пьян.
Суд приговорил первоуральца к 1,5 годам ограничения свободы. Также конфисковали его мобильный телефон, с которого он позвонил и сообщил о бомбе.
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