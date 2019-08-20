Первоуралец лишился телефона из-за лжеминирования

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Поиски лжеминера не заняли много времени , и вскоре правоохранители задержали жителя того же дома , рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры. В момент « минирования» мужчина был пьян.





Суд приговорил первоуральца к 1,5 годам ограничения свободы. Также конфисковали его мобильный телефон , с которого он позвонил и сообщил о бомбе.

В конце марта 2019 года житель Первоуральска позвонил по номеру 112 и сообщилчто в одном из городских многоквартирников заложена бомба. На место выехали спецслужбы — в том числе полицейские и скорая помощьно никакой взрывчатки там не нашли.