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На Урале суд заставил вернуть на работу экс-кандидата в депутаты

14:20, 20 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Женщину убрали с должности, когда она участвовала в выборах, хотя по закону так делать нельзя.

Суд восстановил на работе экс-кандидата в гордуму Алапаевска. Женщину сняли с должности заведующего лабораторией в МУП «Алапаевский горводоканал». Свердловчанке предложили другие должности, но они ее не устроили, сообщили ЕТВ в пресс-службе Областного суда. В марте 2019 года женщину уволили, хотя не имели на это право, потому что тогда жительница Урала была кандидатом в гордуму.

Участница выборов обратилась в Алапаевский городской суд, где потребовала восстановить ее в должности и выплатить пять тысяч рублей компенсации. Суд заставил предприятие взять женщину обратно на работу и возместить ей две тысячи рублей.

Ответчик обжаловал решение. Но вторая инстанция подтвердила, что во время увольнения кандидат уже зарегистрировалась в избиркоме. Суд подтвердил, что по закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» свердловчанку не могли уволить. Поэтому первоначальное решение оставили без изменений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, гордума, выборы, Областной суд, Алапаевск, Свердловская область
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