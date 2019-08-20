На Урале суд заставил вернуть на работу экс-кандидата в депутаты

Суд восстановил на работе экс-кандидата в гордуму Алапаевска. Женщину сняли с должности заведующего лабораторией в МУП «Алапаевский горводоканал». Свердловчанке предложили другие должности, но они ее не устроили, сообщили ЕТВ в пресс-службе Областного суда. В марте 2019 года женщину уволили, хотя не имели на это право, потому что тогда жительница Урала была кандидатом в гордуму.

Участница выборов обратилась в Алапаевский городской суд, где потребовала восстановить ее в должности и выплатить пять тысяч рублей компенсации. Суд заставил предприятие взять женщину обратно на работу и возместить ей две тысячи рублей.

Ответчик обжаловал решение. Но вторая инстанция подтвердила, что во время увольнения кандидат уже зарегистрировалась в избиркоме. Суд подтвердил, что по закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» свердловчанку не могли уволить. Поэтому первоначальное решение оставили без изменений.