Екатеринбуржцы хотят поставить памятник на могиле прадеда Киркорова

Екатеринбуржцы собираются поставить памятник на могиле прадеда (если точнее, родного брата прадеда) Филиппа Киркорова. Два года назад артист приезжал на Ивановское кладбище, чтобы навестить Виктора Маниона и хотел установить на месте захоронения памятник, но с тех пор ничего не изменилось. По могиле едва можно понять, кому она принадлежит. Кроме оградки на ней ничего нет. Поэтому общество «Мемориал Романовых в Екатеринбурге» решил взять все расходы на себя.

Представитель общества, историк Илья Коровин обратился в Facebook к генеральному директору певца Геннадию Рыбаку: «Расскажите пожалуйста, а как Филипп смотрит на то, если мы сами оставим памятник Виктору Альфонсовичу?» Коровин напомнил, что на кладбище покоится со всей семьей и родной брат Виктора Борис Альфонсович. Им тоже хотят поставить памятники. «Мемориал Романовых» не обещает, что монументы будут выглядеть шикарно, но, по словам Ильи Коровина, «в любом случае, они будут намного лучше, чем-то, что сейчас возвышается над могилками». Ответа пока нет.