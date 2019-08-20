Екатеринбургский должник заплатил налоги ради Lexus
12:11, 20 Август 2019
Автомобиль грозили арестовать за долг в 160 тысяч.
Житель Ботанического микрорайона задолжал налоговой службе 160 тысяч рублей, но расплачиваться не спешил. Не дождавшись денег, ФНС обратилась в суд, который постановил арестовать дорогой автомобиль должника.
Приставы нашли машину в подземном гараже того дома, где живет мужчина, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Только под угрозой лишиться любимого кроссовера Lexus должник заплатил налоги.
Квитанция об оплате поступила в Чкаловский районный отдел службы приставов, после чего арест с автомобиля сняли.
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