Екатеринбургский должник заплатил налоги ради Lexus

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Приставы нашли машину в подземном гараже того дома , где живет мужчина , рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Только под угрозой лишиться любимого кроссовера Lexus должник заплатил налоги.





Квитанция об оплате поступила в Чкаловский районный отдел службы приставов , после чего арест с автомобиля сняли.









Житель Ботанического микрорайона задолжал налоговой службе 160 тысяч рублейно расплачиваться не спешил. Не дождавшись денегФНС обратилась в судкоторый постановил арестовать дорогой автомобиль должника.