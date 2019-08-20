19 парков и скверов Екатеринбурга могут взять под охрану

Гордума Екатеринбурга хочет присвоить статус особо охраняемых природных территорий 19 паркам и скверам города. Еще в мае после протестов организовали рабочую группу, чтобы принять решение о площадке для строительства собора святой Екатерины. Сквер у Драмтеатра убрали из возможных вариантов строительства и решили, что его нужно отнести к ООПТ. Председатель ЕГД Игорь Володин запросил в администрации информацию о сроках, в которые можно оформить ООПТ, и видах работ.

В администрации предоставили список зеленых зон, которые могут попасть под ООПТ. В него вошли парк Хвойный, имени Коммунаров, сквер у Оперного театра, имени Кирова, у дома № 19 по улице Мира, сквер Юнеско, на Вознесенской горке, сквер имени Клары Цеткин, у Дендропарка по улице Куйбышева, имени Джавахарлала Неру, сквер по улице Мичурина, у магазина «Стрелец», по проспекту Орджоникидзе — улице Банникова, на набережной Рабочей молодежи, по улице Посадской, по улице Кирова, на площади Субботников, у кинотеатра «Космос» и на площади Обороны. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе гордумы Екатеринбурга, о каждом объекте расскажут на сайте ЕГД в спецпроекте «Город скверов».