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19 парков и скверов Екатеринбурга могут взять под охрану

08:19, 20 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Гордума готовит специальный проект «Город скверов».

Гордума Екатеринбурга хочет присвоить статус особо охраняемых природных территорий 19 паркам и скверам города. Еще в мае после протестов организовали рабочую группу, чтобы принять решение о площадке для строительства собора святой Екатерины. Сквер у Драмтеатра убрали из возможных вариантов строительства и решили, что его нужно отнести к ООПТ. Председатель ЕГД Игорь Володин запросил в администрации информацию о сроках, в которые можно оформить ООПТ, и видах работ.

В администрации предоставили список зеленых зон, которые могут попасть под ООПТ. В него вошли парк Хвойный, имени Коммунаров, сквер у Оперного театра, имени Кирова, у дома № 19 по улице Мира, сквер Юнеско, на Вознесенской горке, сквер имени Клары Цеткин, у Дендропарка по улице Куйбышева, имени Джавахарлала Неру, сквер по улице Мичурина, у магазина «Стрелец», по проспекту Орджоникидзе — улице Банникова, на набережной Рабочей молодежи, по улице Посадской, по улице Кирова, на площади Субботников, у кинотеатра «Космос» и на площади Обороны. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе гордумы Екатеринбурга, о каждом объекте расскажут на сайте ЕГД в спецпроекте «Город скверов».

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Мэрия уже обследовала сквер Юнеско, имени Клары Цеткин и имени Джавахарлала Неру. По ним подготовили картографию, проекты паспортов ООПТ и постановления мэрии по этому вопросу. Реализовать идею планируют к 2020 году.

Гордума прошлого созыва тоже работала с зелеными зонами. Она изменила перечень екатеринбургских парков и скверов для создания ООПТ. В документе было 60 площадок, но особый статус присвоили только нескольким территориям.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ЕГД, ООПТ, парки, скверы, сквер у Драмтеатра, Свердловская область , Екатеринбург
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