Защитники Зеленой рощи объединятся в инициативную группу

Чтобы противостоять официальным организациям, Владимир Злоказов предложил создать собственную под названием «Друзья Зеленой рощи». «Сразу скажу, что в составе инициативной группы мы будем отстаивать не только правки в текущий проект. Есть достаточно много идей, что мы можем вместе сделать внутри и вокруг парка», — сказал архитектор в Telegram-канале «Живые улицы».

Чтобы стать участником инициативной группы, необходимо заполнить анкету по ссылке.

Напомним, реконструкция Зеленой рощи началась в июле. Южную часть парка обнесли забором, но в начале августа его сломали. Ранее урбанист Злоказов также говорил, что люди спокойно гуляют по Зеленой роще. Они убирают ограждения на дорожках и идут дальше. До этого архитектор возмущался тем, что рабочие прокладывают траншеи неаккуратно и повреждают корни деревьев, а также высказывался о сужении дорожек в парке. Но сейчас в парке ничего не происходит. Подрядчик приостановил работы, а мэрия Екатеринбурга, которая должна следить за этим, никак не прокомментировала его бездействие.

О том, каким станет центральный парк уральской столицы и почему благоустройство может его убить, ЕТВ рассказывал здесь.