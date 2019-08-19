Защитники Зеленой рощи объединятся в инициативную группу
Урбанист Владимир Злоказов, который критикует проект благоустройства Зеленой рощи, предложил екатеринбуржцам зарегистрировать инициативную группу по защите парка. Эта идея возникла у архитектора после того, как администрация заявила, что собственники квартир в ТСЖ «Народная воля», «Шейнкмана, 111» и «Хохрякова, 74» и свердловская общественная организация «Защита природы» за два часа собрали 600 подписей за то, чтобы возобновить работы в парке. Собранные подписи зарегистрировали в региональном правительстве и мэрии Екатеринбурга, что вызвало негативную реакцию у Злоказова:
Думаю, что они действительно собрали сколько-то подписей, правда, не за три часа, а за неделю (сборщицы ходили несколько дней), ну и разумеется с применением старых добрых формирующих вопросов типа «вы ведь за то, чтобы облагородить Зеленую рощу?» На такой вопрос я бы тоже ответил утвердительно.
По словам урбаниста, администрация города решила «потратить кучу денег и убить то, что люди больше всего ценят в парке, — ощущение нахождения в лесу в центре большого города». И теперь к этому подключились юридически зарегистрированные общественники.
К проекту благоустройства есть конкретные претензии, которые давно уже можно было учесть, учитывая сколько времени прошло, но на них администрация смогла лишь прислать многостраничную отписку, в которой говорится, что все проектные решения обоснованы, а корректировки нецелесообразны. Пообещали не рубить лишние деревья, но никаких документальных подтверждений этому до сих пор нет — у подрядчика на объекте до сих пор на руках тот же проект с тем же объемом вырубки.
Чтобы противостоять официальным организациям, Владимир Злоказов предложил создать собственную под названием «Друзья Зеленой рощи». «Сразу скажу, что в составе инициативной группы мы будем отстаивать не только правки в текущий проект. Есть достаточно много идей, что мы можем вместе сделать внутри и вокруг парка», — сказал архитектор в Telegram-канале «Живые улицы».
Чтобы стать участником инициативной группы, необходимо заполнить анкету по ссылке.
Напомним, реконструкция Зеленой рощи началась в июле. Южную часть парка обнесли забором, но в начале августа его сломали. Ранее урбанист Злоказов также говорил, что люди спокойно гуляют по Зеленой роще. Они убирают ограждения на дорожках и идут дальше. До этого архитектор возмущался тем, что рабочие прокладывают траншеи неаккуратно и повреждают корни деревьев, а также высказывался о сужении дорожек в парке. Но сейчас в парке ничего не происходит. Подрядчик приостановил работы, а мэрия Екатеринбурга, которая должна следить за этим, никак не прокомментировала его бездействие.
О том, каким станет центральный парк уральской столицы и почему благоустройство может его убить, ЕТВ рассказывал здесь.