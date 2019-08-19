В Екатеринбурге обсудят перенос храма, который мешает трамваю в Пышму
Приход в честь Рождества Иоанна Предтечи собираются перенести с проспекта Космонавтов, 184 в переулок Чуцкаева. Администрация Екатеринбурга объявила общественные обсуждения по этому поводу. В информации, опубликованной на сайте мэрии, сказано, что православный храм мешает строительству трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Дату и сроки проведения уточнят позднее.
Ранее администрация хотела решить вопрос о переносе храма в Арбитражном суде, но потом чиновники и епархия пришли к соглашению. По нему мэрия передает участок в 1447 квадратов для выноса храма на десять лет бесплатно.
Документы о строительстве трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму были подписаны в 2015 году. На пути линии оказались 17 объектов, в том числе дом, где раньше располагалась мечеть «Рахмат». Четыре года потребовалось, чтобы изъять земли для строительства линии. Стоимость строительства более двух миллиардов рублей.
Недавно ради трамвайной ветки в Верхнюю Пышму в Екатеринбурге уже перекрыли часть проспекта Космонавтов, Березовую улицу и отменили троллейбус № 13.