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Тренер сборной России по боксу назвал участников ЧМ в Екатеринбурге

09:11, 19 Август 2019
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Фото: Федерация бокса России
В команду вошли восемь человек в восьми категориях.

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов объявил состав на чемпионат мира в Екатеринбурге. С членами команды определились по итогам спаррингов в Кисловодске, рассказали в Федерации бокса России.

Капитаном команды стал самый титулованный боксер — бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Замковой (категория до 69 кг). Помимо него, в Екатеринбурге будут бороться двукратный чемпион Европы Василий Егоров (до 52 кг), чемпион России Альберт Батыргазиев (до 57 кг), победитель юношеских Олимпийских игр Илья Попов (до 63 кг), чемпион России Глеб Бакши (до 75 кг), чемпион России Георгий Кушиташвили (до 81 кг), серебряный призер чемпионата Европы Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года Максим Бабанин (от 91 кг).

Чего ждать от чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге, ЕТВ подробно разбирал здесь. Соревнования состоятся с 8 по 21 сентября в «Екатеринбург-ЭКСПО». На ринг выйдут 486 спортсменов из 92 стран. Титул чемпиона мира получат восемь сильнейших боксеров. К чемпионату должны подготовить 250 волонтеров по 13 направлениям.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, чемпионат мира по боксу, бокс
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