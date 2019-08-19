Тренер сборной России по боксу назвал участников ЧМ в Екатеринбурге

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов объявил состав на чемпионат мира в Екатеринбурге. С членами команды определились по итогам спаррингов в Кисловодске, рассказали в Федерации бокса России.

Капитаном команды стал самый титулованный боксер — бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Замковой (категория до 69 кг). Помимо него, в Екатеринбурге будут бороться двукратный чемпион Европы Василий Егоров (до 52 кг), чемпион России Альберт Батыргазиев (до 57 кг), победитель юношеских Олимпийских игр Илья Попов (до 63 кг), чемпион России Глеб Бакши (до 75 кг), чемпион России Георгий Кушиташвили (до 81 кг), серебряный призер чемпионата Европы Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года Максим Бабанин (от 91 кг).