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Свердловскую компанию наказали на 200 тысяч за стройку около памятника

12:55, 19 Август 2019
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Фото: pixabay
Предприятие могло испортить объект культурного наследия.

Застройщика из Каменск-Уральского оштрафовали на 200 тысяч рублей за проведение работ рядом с объектом культурного наследия. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловском областном суде.

Это выяснилось во время проверки управления госохраны Свердловской области в декабре 2018 года. ООО «Добролюб» вел стройку рядом с Дворцом культуры железнодорожников, который признан объектом культурного наследия. Ранее застройщику запрещали вести работы на участке, поскольку существовала угроза для памятника архитектуры. Суд назначил ООО «Добролюб» штраф в 200 тысяч рублей. Свердловский областной суд счел наказание справедливым.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, штраф, объект культурного наследия, Свердловский областной суд, Свердловская область
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