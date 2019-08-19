Свердловскую компанию наказали на 200 тысяч за стройку около памятника
12:55, 19 Август 2019
Предприятие могло испортить объект культурного наследия.
Застройщика из Каменск-Уральского оштрафовали на 200 тысяч рублей за проведение работ рядом с объектом культурного наследия. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловском областном суде.
Это выяснилось во время проверки управления госохраны Свердловской области в декабре 2018 года. ООО «Добролюб» вел стройку рядом с Дворцом культуры железнодорожников, который признан объектом культурного наследия. Ранее застройщику запрещали вести работы на участке, поскольку существовала угроза для памятника архитектуры. Суд назначил ООО «Добролюб» штраф в 200 тысяч рублей. Свердловский областной суд счел наказание справедливым.
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