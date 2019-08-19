Свердловское предприятие залило отходами реку Пышму

Свердловское предприятие заплатит государству восемь миллионов рублей за загрязнение земель в районе реки Пышма. Компания «Новые технологии Белоярского городского округа» вылила неочищенные сточные воды на землю, находящуюся в водоохранной зоне реки Пышма, рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате заболоченными оказались три тысячи квадратных метров земель. Надзорное ведомство установило этот факт в ноябре 2018 года и потребовало устранить нарушения природоохранного законодательства. Решение суда в законную силу не вступило.