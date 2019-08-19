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Свердловское предприятие залило отходами реку Пышму

16:56, 19 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Компании придется заплатить восемь миллионов за загрязнение окружающей среды.

Свердловское предприятие заплатит государству восемь миллионов рублей за загрязнение земель в районе реки Пышма. Компания «Новые технологии Белоярского городского округа» вылила неочищенные сточные воды на землю, находящуюся в водоохранной зоне реки Пышма, рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате заболоченными оказались три тысячи квадратных метров земель. Надзорное ведомство установило этот факт в ноябре 2018 года и потребовало устранить нарушения природоохранного законодательства. Решение суда в законную силу не вступило.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, загрязнение, Свердловский областной суд
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