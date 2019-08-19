Свердловское предприятие залило отходами реку Пышму
16:56, 19 Август 2019
Компании придется заплатить восемь миллионов за загрязнение окружающей среды.
Свердловское предприятие заплатит государству восемь миллионов рублей за загрязнение земель в районе реки Пышма. Компания «Новые технологии Белоярского городского округа» вылила неочищенные сточные воды на землю, находящуюся в водоохранной зоне реки Пышма, рассказали ЕТВ в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате заболоченными оказались три тысячи квадратных метров земель. Надзорное ведомство установило этот факт в ноябре 2018 года и потребовало устранить нарушения природоохранного законодательства. Решение суда в законную силу не вступило.
Улыбаться лицам улиц
Зачем мэру Высокинскому картонная маска.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
«Онтология сквера»
Меццо-тинто
Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского
Общество
Автора, который обрел известность благодаря своим надписям-инсталляциям в пространствах Екатеринбурга, отметили за его последнюю работу «Все это не сон».