Свердловская прокуратура проверит детский лагерь из-за антисанитарии
11:45, 19 Август 2019
В «Талом ключе» возьмут пробы из пищеблока и опросят отдыхающих.
Прокуратура проверит лагерь «Талый ключ» под Артемовским после сообщений СМИ об отравлениях среди вожатых и детей, рассказали ЕТВ в пресс-службе надзорного ведомства. Вместе с Роспотребнадзором правоохранители возьмут пробы продуктов и воды, опросят отдыхающих и отберут смывы с поверхностей пищеблока.
При этом руководство «Талого ключа» утверждает, что нет ни одного заболевшего, также не поступало и жалоб.
Несколько часов назад свердловские СМИ опубликовали сообщение мамы девочки-подростка, которая и рассказала, что в лагере массовое отравление.
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