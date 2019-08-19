Свердловская прокуратура проверит детский лагерь из-за антисанитарии

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При этом руководство « Талого ключа» утверждает , что нет ни одного заболевшего , также не поступало и жалоб.





Несколько часов назад свердловские СМИ опубликовали сообщение мамы девочки-подростка , которая и рассказала , что в лагере массовое отравление.

Прокуратура проверит лагерьТалый ключ» под Артемовским после сообщений СМИ об отравлениях среди вожатых и детейрассказали ЕТВ в пресс-службе надзорного ведомства. Вместе с Роспотребнадзором правоохранители возьмут пробы продуктов и водыопросят отдыхающих и отберут смывы с поверхностей пищеблока.