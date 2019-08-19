Свердловская область вошла в топ регионов, где быстрее дорожает бензин
10:07, 19 Август 2019
Цены при этом находятся на среднем уровне.
Свердловская область оказалась в середине рейтинга регионов с самыми доступными ценами на бензин. Один житель Среднего Урала может купить 812 литров АИ-92 на свою месячную зарплату. Средняя стоимость топлива составляет 41,87 рубля. У соседей из Челябинской области самая низкая цена по России — 39,62 рубля. Исследование опубликовали РИА «Новости».
Относительно невысокая стоимость бензина в Свердловской области уверенно увеличивается. Средний Урал вошел в десятку регионов с самыми быстрорастущими ценами на топливо — с начала года показатели выросли на 3,3%.
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