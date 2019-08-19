Свердловская киностудия ищет актеров для съемок фильма «Буран»
Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в съемках фильма «Буран» с участием актера Александра Головина, известного зрителям по сериалу «Кадетство». Свердловской киностудии нужна массовка, в которую может попасть любой желающий. Возраст не важен. Съемки будут проводить в КРК «Уралец» на Большакова, 90 (вход второй) 21 и 22 августа с 10:00.
Для актеров, которые будут играть болельщиков хоккеистов, организуют перерывы на чай, кофе и горячий обед. Участников просят взять с собой теплую одежду, куртки, свитера, любую атрибутику в красных тонах, паспорт. На съемках запрещены алкоголь (в бутылочках из-под Sprite тоже), колющие и режущие предметы, перцовые баллончики.
Предварительно нужно подать заявку через почту: info@stranamedia.com. Необходимо указать ФИО и номер телефона для связи. Также можно позвонить по номеру: 8 (343) 350-00-40 добавочный 9106, сообщили ЕТВ в Свердловской киностудии.
В фильме Александр Головин исполнит роль молодого хоккеиста, который попадает в буран. Он постарается выбраться из него сам и помочь другим. Кроме Головина в съемках «Бурана» примет участие Мария Лобанова, которая уже сыграла в «Тренере» и «Успехе». По фильму она будет младшей сестрой главного героя.