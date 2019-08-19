Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловская киностудия ищет актеров для съемок фильма «Буран»

17:26, 19 Август 2019
film-102681_960_720.jpg
Фото: pixabay
Екатеринбуржцев приглашают для участия в массовке. Но нужно записаться заранее.

Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в съемках фильма «Буран» с участием актера Александра Головина, известного зрителям по сериалу «Кадетство». Свердловской киностудии нужна массовка, в которую может попасть любой желающий. Возраст не важен. Съемки будут проводить в КРК «Уралец» на Большакова, 90 (вход второй) 21 и 22 августа с 10:00.

Для актеров, которые будут играть болельщиков хоккеистов, организуют перерывы на чай, кофе и горячий обед. Участников просят взять с собой теплую одежду, куртки, свитера, любую атрибутику в красных тонах, паспорт. На съемках запрещены алкоголь (в бутылочках из-под Sprite тоже), колющие и режущие предметы, перцовые баллончики.

Улыбаться лицам улиц
Зачем мэру Высокинскому картонная маска и какие уроки горожанам дал опыт трех дней карнавала?

Предварительно нужно подать заявку через почту: info@stranamedia.com. Необходимо указать ФИО и номер телефона для связи. Также можно позвонить по номеру: 8 (343) 350-00-40 добавочный 9106, сообщили ЕТВ в Свердловской киностудии.

В фильме Александр Головин исполнит роль молодого хоккеиста, который попадает в буран. Он постарается выбраться из него сам и помочь другим. Кроме Головина в съемках «Бурана» примет участие Мария Лобанова, которая уже сыграла в «Тренере» и «Успехе». По фильму она будет младшей сестрой главного героя.

Уже сломали: новая набережная Екатеринбурга лишилась батутов
Детская площадка на благоустроенном участке подверглась слишком большой нагрузке.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловская киностудия ищет актеров для съемок фильма «Буран»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, массовка, съемки , фильм, Свердловская киностудия, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
«Онтология сквера»
20 августа в 19:30
С Александра Аксенова, Константин Комаров, Ярослава Пулинович
Меццо-тинто
19 августа в 19:00
С Никита Корытин
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.