Свердловская киностудия ищет актеров для съемок фильма «Буран»

Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в съемках фильма «Буран» с участием актера Александра Головина, известного зрителям по сериалу «Кадетство». Свердловской киностудии нужна массовка, в которую может попасть любой желающий. Возраст не важен. Съемки будут проводить в КРК «Уралец» на Большакова, 90 (вход второй) 21 и 22 августа с 10:00.

Для актеров, которые будут играть болельщиков хоккеистов, организуют перерывы на чай, кофе и горячий обед. Участников просят взять с собой теплую одежду, куртки, свитера, любую атрибутику в красных тонах, паспорт. На съемках запрещены алкоголь (в бутылочках из-под Sprite тоже), колющие и режущие предметы, перцовые баллончики.