Свердловчанка обворовала детский сад на два миллиона рублей
14:31, 19 Август 2019
Заведующая учебным заведением семь лет проворачивала одну коррупционную схему.
Бывшую заведующую свердловским садиком приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Женщина обворовала местный бюджет на 2,4 миллиона рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.
С октября 2009 года по декабрь 2016 года Елена Филатова, работая заведующей детским садом № 25 в Березовском, фиктивно устраивала на работу людей. Зарплату за работников получала сама Филатова. В апреле 2019 года Березовский городской суд признал женщину виновной и приговорил к условному сроку. Затем прокуратура через суд заставила осужденную выплатить причиненный местному бюджету ущерб – 2,4 миллиона рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.
Улыбаться лицам улиц
Зачем мэру Высокинскому картонная маска.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
«Онтология сквера»
Меццо-тинто
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.