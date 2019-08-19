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Свердловчанка обворовала детский сад на два миллиона рублей

14:31, 19 Август 2019
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Фото: pixabay
Заведующая учебным заведением семь лет проворачивала одну коррупционную схему.

Бывшую заведующую свердловским садиком приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Женщина обворовала местный бюджет на 2,4 миллиона рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

С октября 2009 года по декабрь 2016 года Елена Филатова, работая заведующей детским садом № 25 в Березовском, фиктивно устраивала на работу людей. Зарплату за работников получала сама Филатова. В апреле 2019 года Березовский городской суд признал женщину виновной и приговорил к условному сроку. Затем прокуратура через суд заставила осужденную выплатить причиненный местному бюджету ущерб – 2,4 миллиона рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Детский сад , коррупция, Свердловская область , Областной суд
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