Свердловчанка обворовала детский сад на два миллиона рублей

Бывшую заведующую свердловским садиком приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Женщина обворовала местный бюджет на 2,4 миллиона рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

С октября 2009 года по декабрь 2016 года Елена Филатова, работая заведующей детским садом № 25 в Березовском, фиктивно устраивала на работу людей. Зарплату за работников получала сама Филатова. В апреле 2019 года Березовский городской суд признал женщину виновной и приговорил к условному сроку. Затем прокуратура через суд заставила осужденную выплатить причиненный местному бюджету ущерб – 2,4 миллиона рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.