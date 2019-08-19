Суд заставил МУГИСО отремонтировать «Дом фабриканта»

Свердловская прокуратура через суд обязала отремонтировать объект культурного наследия. Речь идет о «Доме фабриканта» в Литературном квартале Екатеринбурга.

Памятник взяли под государственную охрану в 1980 году на заседании областного Совета народных депутатов. Обследование прокуратуры показало, что дом разрушается и требует ремонта, а МУГИСО ничего для этого не делает. Прокуратура обратилась в суд, который решил обязать власти заняться памятником архитектуры. Решение в законную силу не вступило. Надзорное ведомство обещает проконтролировать его исполнение.