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Суд заставил МУГИСО отремонтировать «Дом фабриканта»

10:33, 19 Август 2019
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Фото: Google Карты
Объект культурного наследия разрушается.

Свердловская прокуратура через суд обязала отремонтировать объект культурного наследия. Речь идет о «Доме фабриканта» в Литературном квартале Екатеринбурга.

Памятник взяли под государственную охрану в 1980 году на заседании областного Совета народных депутатов. Обследование прокуратуры показало, что дом разрушается и требует ремонта, а МУГИСО ничего для этого не делает. Прокуратура обратилась в суд, который решил обязать власти заняться памятником архитектуры. Решение в законную силу не вступило. Надзорное ведомство обещает проконтролировать его исполнение.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Ремонт, Екатеринбург, объект культурного наследия
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