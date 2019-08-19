Свердловчан снова предостерегли от долгих прогулок
15:35, 19 Август 2019
Синоптики объявили предупреждение о смоге.
Свердловские синоптики предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях из-за смога. По данным Уральского гидрометцентра, объявление будет действовать до 20:00 21 августа. В это время в воздухе будет вредных веществ больше обычного. Специалисты не рекомендуют долго находиться на улице и заниматься тяжелым физическим трудом.
В понедельник синоптики пообещали Екатеринбургу 21 градус выше нуля, небольшой дождь с грозой и переменную облачность. Вторник, по данным Gismeteo, будет холоднее. Усилится дождь, и столбики термометров опустятся до 19.
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