Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловчан снова предостерегли от долгих прогулок

15:35, 19 Август 2019
sunrise-4282257_1280.jpg
Фото: pixabay
Синоптики объявили предупреждение о смоге.

Свердловские синоптики предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях из-за смога. По данным Уральского гидрометцентра, объявление будет действовать до 20:00 21 августа. В это время в воздухе будет вредных веществ больше обычного. Специалисты не рекомендуют долго находиться на улице и заниматься тяжелым физическим трудом.

В понедельник синоптики пообещали Екатеринбургу 21 градус выше нуля, небольшой дождь с грозой и переменную облачность. Вторник, по данным Gismeteo, будет холоднее. Усилится дождь, и столбики термометров опустятся до 19.

Улыбаться лицам улиц
Зачем мэру Высокинскому картонная маска.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Свердловчан снова предостерегли от долгих прогулок»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, смог, Свердловская область , погода , синоптики, Уральский гидрометцентр
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
«Онтология сквера»
20 августа в 19:30
С Александра Аксенова, Константин Комаров, Ярослава Пулинович
Меццо-тинто
19 августа в 19:00
С Никита Корытин
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.