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Собрать ребенка в екатеринбургскую школу стало дороже на 7%

13:36, 19 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Комплект из формы, рюкзака и пенала обойдется в 2,5 тысячи.

Екатеринбургским родителям придется раскошелиться, чтобы собрать ребенка в школу. Купить пенал, рюкзак и форму теперь придется за 2,5 тысяч рублей. Ценник подскочил на 7%, сообщили эксперты Авито.

Больше всего денег уходит на рюкзак: его стоимость в среднем составляет 1,2 тысячи рублей. На втором месте в списке трат стоит школьная форма — 850 рублей. Пенал обойдется в 350 рублей. Отмечается, что спрос на школьную форму в Екатеринбурге вырос на 4%, а средняя цена — на 15% за год.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, сентябрь, Екатеринбург, школа
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