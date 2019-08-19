Собрать ребенка в екатеринбургскую школу стало дороже на 7%

Екатеринбургским родителям придется раскошелиться, чтобы собрать ребенка в школу. Купить пенал, рюкзак и форму теперь придется за 2,5 тысяч рублей. Ценник подскочил на 7%, сообщили эксперты Авито.

Больше всего денег уходит на рюкзак: его стоимость в среднем составляет 1,2 тысячи рублей. На втором месте в списке трат стоит школьная форма — 850 рублей. Пенал обойдется в 350 рублей. Отмечается, что спрос на школьную форму в Екатеринбурге вырос на 4%, а средняя цена — на 15% за год.