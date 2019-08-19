Собрать ребенка в екатеринбургскую школу стало дороже на 7%
13:36, 19 Август 2019
Комплект из формы, рюкзака и пенала обойдется в 2,5 тысячи.
Екатеринбургским родителям придется раскошелиться, чтобы собрать ребенка в школу. Купить пенал, рюкзак и форму теперь придется за 2,5 тысяч рублей. Ценник подскочил на 7%, сообщили эксперты Авито.
Больше всего денег уходит на рюкзак: его стоимость в среднем составляет 1,2 тысячи рублей. На втором месте в списке трат стоит школьная форма — 850 рублей. Пенал обойдется в 350 рублей. Отмечается, что спрос на школьную форму в Екатеринбурге вырос на 4%, а средняя цена — на 15% за год.
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