Самолет «Уральских авиалиний» эвакуируют с места аварии

Под самолет заведут надувные понтоны, приподнимут, отстыкуют крылья, затем — погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ имени Громова, добавил собеседник агентства. Следственный комитет провел все необходимые оперативные мероприятия и дал добро на эвакуацию.

В то же время стало известно, что «черные ящики» Airbus A321 находятся в нормальном состоянии. «Ведется расшифровка и анализ данных записей», — сказано на сайте Межгосударственного авиационного комитета.