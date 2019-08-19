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Самолет «Уральских авиалиний» эвакуируют с места аварии

08:45, 19 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Также стало известно состояние «черных ящиков».
Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел на подмосковном кукурузном поле 15 августа, готовят к эвакуации с места ЧП. «Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел», — цитирует ТАСС своего источника.

Под самолет заведут надувные понтоны, приподнимут, отстыкуют крылья, затем — погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ имени Громова, добавил собеседник агентства. Следственный комитет провел все необходимые оперативные мероприятия и дал добро на эвакуацию.

В то же время стало известно, что «черные ящики» Airbus A321 находятся в нормальном состоянии. «Ведется расшифровка и анализ данных записей», — сказано на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле. Экипаж спас жизни 226 пассажиров. На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзин званий Герои России и награждении борпроводников орденами Мужества. Все, что происходит после чуда в Подмосковье, ЕТВ собирает в специальном разделе:

One engine failure. Опубликована расшифровка переговоров А321
Чудо в Раменском
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Чудо в Раменском, жесткая посадка, самолет, Уральские авиалинии
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