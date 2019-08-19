Самолет «Уральских авиалиний» эвакуируют с места аварии
Под самолет заведут надувные понтоны, приподнимут, отстыкуют крылья, затем — погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ имени Громова, добавил собеседник агентства. Следственный комитет провел все необходимые оперативные мероприятия и дал добро на эвакуацию.
В то же время стало известно, что «черные ящики» Airbus A321 находятся в нормальном состоянии. «Ведется расшифровка и анализ данных записей», — сказано на сайте Межгосударственного авиационного комитета.
Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле. Экипаж спас жизни 226 пассажиров. На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзин званий Герои России и награждении борпроводников орденами Мужества. Все, что происходит после чуда в Подмосковье, ЕТВ собирает в специальном разделе: