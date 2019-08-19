Пассажирам А321 «Уральским авиалиний» выплатят по 100 тысяч

Пассажирам самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который сел в кукурузном поле в четверг, 15 августа, выплатят компенсацию по 100 тысяч рублей. Всю информацию о компенсации разослали каждому пассажиру. Деньги уже начали выплачивать людям. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уральских авиалиний», сейчас продолжают собирать заявления. Деньги обещают перечислить на банковские карты пассажиров в течение двух недель с момента подачи документов.

Ранее мы писали о том, что рейс U6178 Жуковский — Симферополь застраховали в «Альфастраховании». В страховую компанию можно обратиться по почте: aviahelp@alfastrah.ru. В сообщении нужно указать ФИО, телефон, e-mail, суть обращения. Если есть документы о травмах, зафиксированных после посадки самолета, их тоже необходимо приложить к письму.

Напомним, утром 15 августа на взлете в двигатели лайнера «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Жуковский — Симферополь, залетела стая чаек. Тяга прекратилась, и самолет начал падать. КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер в кукурузном поле в Раменском. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб. Пилоты получили звания Героев России, а бортпроводники — ордена мужества. Самолет, севший в кукурузном поле, начали готовить к эвакуации с места ЧП. Под лайнер заведут надувные понтоны, приподнимут, отстыкуют крылья, а затем погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ имени Громова.