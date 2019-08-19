Мэр Екатеринбурга наградил экипаж Airbus A321 макетом подводной лодки

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин наградили экипаж рейса U6178 Жуковский — Симферополь, который посадил самолет в кукурузном поле. Глава города вручил героям почетные грамоты и макет подводной лодки «Екатеринбург». Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии уральской столицы, Высокинский решил вручить подводную лодку, потому что герои есть герои — как в воде, так и в воздухе.

Напомним, утром 15 августа на взлете в двигатели лайнера «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Жуковский — Симферополь, залетела стая чаек. Тяга прекратилась, и самолет начал падать. КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер в кукурузном поле в Раменском. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб. Пилоты получили звания Героев России, а бортпроводники — ордена мужества.

Самолет, севший в кукурузном поле, начали готовить к эвакуации с места ЧП. Под лайнер заведут надувные понтоны, приподнимут, отстыкуют крылья, а затем погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ имени Громова. Пассажирам, которые были на борту, выплатят компенсации по 100 тысяч рублей. Все о жесткой посадке лайнера «Уральских авиалиний» вы можете прочитать в истории ниже.