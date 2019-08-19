Иеговиста из Екатеринбурга задержали в Кольцово

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Мужчина рассказал таможенникам , что живет в Екатеринбурге и работает водителем-экспедитором , а литературу ему дали знакомые. Книги отправили на лингвистическую экспертизу , которая установила , что одна из них включена в список экстремистских материалов. Сотрудники изъяли издание , а на нарушителя составили административный протокол , рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Таможенники Кольцово задержали мужчинукоторый вез в багаже экстремистскую литературу. Сотрудники аэропорта нашли у пассажира сразу несколько религиозных книг. На одной из них указаночто издание являетсячастью просветительской деятельности Свидетелей Иеговы».