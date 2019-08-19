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Иеговиста из Екатеринбурга задержали в Кольцово

09:41, 19 Август 2019
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Фото: ЕТВ
У мужчины нашли экстремистскую литературу.
Таможенники Кольцово задержали мужчину, который вез в багаже экстремистскую литературу. Сотрудники аэропорта нашли у пассажира сразу несколько религиозных книг. На одной из них указано, что издание является «частью просветительской деятельности Свидетелей Иеговы».

Мужчина рассказал таможенникам, что живет в Екатеринбурге и работает водителем-экспедитором, а литературу ему дали знакомые. Книги отправили на лингвистическую экспертизу, которая установила, что одна из них включена в список экстремистских материалов. Сотрудники изъяли издание, а на нарушителя составили административный протокол, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, экстремизм, Кольцово, Екатеринбург
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