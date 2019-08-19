Форум 100+ пройдет в новом конгресс-центре Екатеринбурга за четыре дня

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Накануне , 18 августа , площадку форума осмотрели сенатор Аркадий Чернецкий , замминистра строительства России Дмитрий Волков , министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и исполнительный директор ассоциации строителей Урала Вера Белоус. Они обсудили логистику и новые возможности конгресс-холла.





Основные мероприятия деловой программы форума 100+ пройдут 30 и 31 октября , 1 ноября запланированы технические туры на объекты высотного строительства.