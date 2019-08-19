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Форум 100+ пройдет в новом конгресс-центре Екатеринбурга за четыре дня

10:00, 19 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Параллельно с мероприятием устроят Всемирный день городов.
Форум высотного строительства 100+ пройдет в этом году с 29 октября по 1 ноября в новом конгресс-холле на Новокольцовском тракте, рассказали ЕТВ в пресс-службе ассоциации строителей Урала. При этом площади МВЦ «Экспо», где раньше проходило мероприятие, также будут использоваться — там разместится расширенная экспозиция компаний-производителей. Также параллельно с 100+ 31 октября пройдет Всемирный день городов.

Накануне, 18 августа, площадку форума осмотрели сенатор Аркадий Чернецкий, замминистра строительства России Дмитрий Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и исполнительный директор ассоциации строителей Урала Вера Белоус. Они обсудили логистику и новые возможности конгресс-холла.

Основные мероприятия деловой программы форума 100+ пройдут 30 и 31 октября, 1 ноября запланированы технические туры на объекты высотного строительства.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, форум городов, форум 100+, Екатеринбург
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