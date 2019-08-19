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Энергетики вложат 82 миллиона в ремонт моста на Шевченко

12:25, 19 Август 2019
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Фото: ЕТК
Новая теплосеть послужит городу 30-40 лет.

Энергетики вложат свыше 82 миллиона в реконструкцию моста по улице Шевченко. Рабочие перекладывают трубопровод протяженностью 1,5 километра на участке от Восточной до Мамина-Сибиряка. Сегодня работы на мосту закончены на 70%.

На разных отрезках теплосети строители сваривают трубу, монтируют верхние лотки канала, красят их, обклеивают гидроизоляционным материалом, устанавливают неподвижные опоры. Специалисты применяют современные технологии и материалы, которые позволят трубе служить 30-40 лет. Предыдущий трубопровод использовался 30 лет и уже выработал свой ресурс, подчеркнули в пресс-службе ЕТК.

Мост на улице Шевченко закрыли до конца лета. «Это наша прямая обязанность. Извиняемся за причиненные временные неудобства. Но это ни какой-то злой умысел», — говорили в ЕТК.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, замена труб, трубы, ЕТК, энергетики
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