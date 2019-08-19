Для благоустройства Шарташа хотят создать АНО

Артур Зиганшин заявил, что должна быть управляющая компания, которая станет «агентом изменений» в парке. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы государственное бюджетное учреждение преобразовали в автономную некоммерческую организацию. После этого должная появиться шкала оценки, которая включит в себя количество привлеченных инвестиций, количество новой инфраструктуры и событийное программирование.

Напомним, Артур Зиганшин стал директором Шарташского лесопарка в марте 2018 года. С тех пор на зеленой территории ничего не изменилось. Периодически глава парка пытается бороться с мусором, привлекая к этому депутатов и зазывая горожан на «Чистые игры». Кроме того, Зиганшин создал экспертный совет, первое заседание которого прошло только в мае 2019 года. Но и это не дало никаких плодов.

Поэтесса Александра Аксенова на правах коренной жительницы ЖБИ анализировала работу нового директора Шарташского лесопарка и пришла к грустным выводам. К каким именно, читайте здесь.