Для благоустройства Шарташа хотят создать АНО
Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин хочет создать автономную некоммерческую организацию, которая будет отвечать за благоустройство зеленой территории. По словам Зиганшина, чтобы сделать лесопарк комфортным, нужно сконцентрировать управление в одних руках. А пока разные подразделения выполняют свои функции, действия не всегда согласованы, объяснил директор Шарташского лесопарка в интервью 66.RU.
Я пришел к своим начальникам с предложением консолидировать управление и бюджет в одних руках. Сейчас функции рассредоточены. Дирекция лесных парков занимается санитарной вырубкой леса, собирает больные и упавшие деревья, подчищает подлесок. Министерство природных ресурсов проводит конкурсы на создание велопешеходной сети. ГБУ «Шарташский лесной парк» эксплуатирует территорию. Иногда возникает несогласованность в действиях.
Артур Зиганшин заявил, что должна быть управляющая компания, которая станет «агентом изменений» в парке. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы государственное бюджетное учреждение преобразовали в автономную некоммерческую организацию. После этого должная появиться шкала оценки, которая включит в себя количество привлеченных инвестиций, количество новой инфраструктуры и событийное программирование.
Напомним, Артур Зиганшин стал директором Шарташского лесопарка в марте 2018 года. С тех пор на зеленой территории ничего не изменилось. Периодически глава парка пытается бороться с мусором, привлекая к этому депутатов и зазывая горожан на «Чистые игры». Кроме того, Зиганшин создал экспертный совет, первое заседание которого прошло только в мае 2019 года. Но и это не дало никаких плодов.
Поэтесса Александра Аксенова на правах коренной жительницы ЖБИ анализировала работу нового директора Шарташского лесопарка и пришла к грустным выводам. К каким именно, читайте здесь.