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Энергоблок Боярской АЭС остановили после ложного срабатывания защит

16:35, 18 Август 2019
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Сейчас специалисты выясняют, что произошло.
В девять утра 18 августа на Белоярской АЭС после ложного срабатывания защитных систем специалисты в штатном режиме отключили четвертый энергоблок, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома». Сейчас работники станции выясняют, что произошло. Энергоблок включат сразу после того, как станут известны причины срабатывания.

Основная нагрузка легла на третий энероблок. «Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона», — добавили в «Росэнергоатоме».


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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Белоярская АЭС, АЭС, Свердловская область , Екатеринбург
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