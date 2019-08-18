Энергоблок Боярской АЭС остановили после ложного срабатывания защит
16:35, 18 Август 2019
Сейчас специалисты выясняют, что произошло.
В девять утра 18 августа на Белоярской АЭС после ложного срабатывания защитных систем специалисты в штатном режиме отключили четвертый энергоблок, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома». Сейчас работники станции выясняют, что произошло. Энергоблок включат сразу после того, как станут известны причины срабатывания.
Основная нагрузка легла на третий энероблок. «Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона», — добавили в «Росэнергоатоме».
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