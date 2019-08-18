Энергоблок Боярской АЭС остановили после ложного срабатывания защит

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« Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона», — добавили в « Росэнергоатоме».





Основная нагрузка легла на третий энероблок.», — добавили вРосэнергоатоме».

В девять утра 18 августа на Белоярской АЭС после ложного срабатывания защитных систем специалисты в штатном режиме отключили четвертый энергоблоксообщает пресс-службаРосэнергоатома». Сейчас работники станции выясняютчто произошло. Энергоблок включат сразу после тогокак станут известны причины срабатывания.