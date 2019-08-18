«Директриса детского сада распорядилась поставить портрет Дамира»
16:14, 18 Август 2019
Жена пилота «Уральских авиалиний» рассказала о жизни после героической посадки А321 в кукурузном поле под Москвой.
Жена пилота «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова, Наталья, дала небольшое интервью после вчерашнего матча «Урала» и «Крыльев советов», на котором поприсутствовал героический экипаж. В разговоре с корреспондентом «СпортЭкспресса» женщина рассказала, как узнала о посадке А321 в кукурузном поле, как отреагировали дети и не боится ли она отпускать мужа в небо.
Наталья Юсупова призналась, что, хоть и была первым человеком, которому позвонил Дамир, сначала не поняла масштабов случившегося. Только через час, когда начали поступать фотографии и видео с места происшествия, она осознала, что случилось. И даже сказала семилетней дочери: «Папа мог умереть».
Также жена пилота-героя рассказала о повышенном внимании прессы и обычных людей: «Я стараюсь жить обычной жизнь, насколько это возможно. Я гуляю с детьми, хожу в магазин, Дамир вот сегодня ездил машину мыть. Хотя нам теперь сложно остаться незамеченными. У нас во дворе поселились журналисты. Они все время там проводят, несут вахту — одни приезжают, другие уезжают. Близкие стараются обнять, поддержать. Те, с кем не так близко дружим, просто пожимают руку. Есть и те, кто просто находит в соцсетях и пишут слова благодарности». По словам Натальи, директриса детского сада, куда ходит дочь, распорядилась поставить портрет Дамира.
На вопрос журналиста, не будет ли она уговаривать мужа сменить род деятельности, она ответила: «Нет, конечно. Летать — его детская мечта, и я не могу, не имею права его этой мечты лишить».
Также на матче «Урала» и «Крыльев советов» с Героями России (звание получили КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин) встретился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил экипаж за подвиг.
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Я вас поздравляю с заслуженными наградами. То, что вы совершили, это действительно подвиг. Благодаря вашим действиям удалось избежать трагедии и спасти людей. И я искренне горжусь, что именно наши пилоты и экипаж именно «Уральских авиалиний» проявил такое мастерство. Я сам всегда, когда возможно, стараюсь летать нашей авиакомпанией.
Утром 15 августа на взлете в двигатели лайнера «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Жуковский — Симферополь, залетела стая чаек. Тяга прекратилась, и самолет начал падать. КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер в кукурузном поле в Раменском. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб. Пилоты получили звания Героев России, а бортпроводники — ордена мужества.
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