«Директриса детского сада распорядилась поставить портрет Дамира»

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Наталья Юсупова призналась , что , хоть и была первым человеком , которому позвонил Дамир , сначала не поняла масштабов случившегося. Только через час , когда начали поступать фотографии и видео с места происшествия , она осознала , что случилось. И даже сказала семилетней дочери: « Папа мог умереть».





Также жена пилота-героя рассказала о повышенном внимании прессы и обычных людей: « Я стараюсь жить обычной жизнь , насколько это возможно. Я гуляю с детьми , хожу в магазин , Дамир вот сегодня ездил машину мыть. Хотя нам теперь сложно остаться незамеченными. У нас во дворе поселились журналисты. Они все время там проводят , несут вахту — одни приезжают , другие уезжают. Близкие стараются обнять , поддержать. Те , с кем не так близко дружим , просто пожимают руку. Есть и те , кто просто находит в соцсетях и пишут слова благодарности». По словам Натальи , директриса детского сада , куда ходит дочь , распорядилась поставить портрет Дамира.





На вопрос журналиста , не будет ли она уговаривать мужа сменить род деятельности , она ответила: « Нет , конечно. Летать — его детская мечта , и я не могу , не имею права его этой мечты лишить».





Также на матче « Урала» и « Крыльев советов» с Героями России ( звание получили КВС Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин) встретился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поблагодарил экипаж за подвиг.