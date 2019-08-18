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Активисты подарили Екатеринбургу сайт о святой Екатерине

12:46, 18 Август 2019
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Фото: скрин с сайта город-святой-екатерины.рф
На портале нет никакой информации о скором строительстве собора или предпочтительном для этого месте.
Паблик во «Вконтакте» «Храм святой Екатерины», объединяющий тех, кто выступает за строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге, подарил городу сайт о великомученице на 296 день рождения.

Портал делится на несколько разделов, в них отражены отдельно история святой Екатерины, история Екатеринбурга и собора, а также информация о проектах вроде «Екатерининского проекта», «Народного обеда» и центра психологической помощи «Ладья». Как к ним относится паблик «Храм святой Екатерины» неизвестно.

Официально ни паблик, ни сайт не связаны с Фондом святой Екатерины, однако на сайте есть фотографии акции #ЯЗаХрам, которая прошла во время восьмидневных протестов против строительства собора в сквере у Драмтеатра. Во время этой акции волонтеры фонда раздавали горячие круассаны всем желающим.

Сейчас ситуация со строительством храма святой Екатерины находится на стадии выбора альтернативного участка. Назывались две предпочтительные площадки — на месте Приборостроительного завода на набережной Городского пруда и на пустыре на Белинского — Фурманова. Все должен решить опрос жителей, но когда он пройдет, неизвестно. ЕТВ внимательно следит за этой историей и публикует все новости по теме в одном разделе:
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Скверная история, протесты, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины, Екатеринбург
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