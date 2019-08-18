Активисты подарили Екатеринбургу сайт о святой Екатерине

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Портал делится на несколько разделов , в них отражены отдельно история святой Екатерины , история Екатеринбурга и собора , а также информация о проектах вроде « Екатерининского проекта», « Народного обеда» и центра психологической помощи « Ладья». Как к ним относится паблик « Храм святой Екатерины» неизвестно.





Официально ни паблик , ни сайт не связаны с Фондом святой Екатерины , однако на сайте есть фотографии акции #ЯЗаХрам , которая прошла во время восьмидневных протестов против строительства собора в сквере у Драмтеатра. Во время этой акции волонтеры фонда раздавали горячие круассаны всем желающим.





Сейчас ситуация со строительством храма святой Екатерины находится на стадии выбора альтернативного участка. Назывались две предпочтительные площадки — на месте Приборостроительного завода на набережной Городского пруда и на пустыре на Белинского — Фурманова. Все должен решить опрос жителей , но когда он пройдет , неизвестно. ЕТВ внимательно следит за этой историей и публикует все новости по теме в одном разделе:

Паблик воВконтакте»Храм святой Екатерины», объединяющий техкто выступает за строительство храма святой Екатерины в Екатеринбургеподарил городу сайт о великомученице на 296 день рождения.