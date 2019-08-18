Активисты подарили Екатеринбургу сайт о святой Екатерине
12:46, 18 Август 2019
На портале нет никакой информации о скором строительстве собора или предпочтительном для этого месте.
Паблик во «Вконтакте» «Храм святой Екатерины», объединяющий тех, кто выступает за строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге, подарил городу сайт о великомученице на 296 день рождения.
Портал делится на несколько разделов, в них отражены отдельно история святой Екатерины, история Екатеринбурга и собора, а также информация о проектах вроде «Екатерининского проекта», «Народного обеда» и центра психологической помощи «Ладья». Как к ним относится паблик «Храм святой Екатерины» неизвестно.
Официально ни паблик, ни сайт не связаны с Фондом святой Екатерины, однако на сайте есть фотографии акции #ЯЗаХрам, которая прошла во время восьмидневных протестов против строительства собора в сквере у Драмтеатра. Во время этой акции волонтеры фонда раздавали горячие круассаны всем желающим.
Сейчас ситуация со строительством храма святой Екатерины находится на стадии выбора альтернативного участка. Назывались две предпочтительные площадки — на месте Приборостроительного завода на набережной Городского пруда и на пустыре на Белинского — Фурманова. Все должен решить опрос жителей, но когда он пройдет, неизвестно. ЕТВ внимательно следит за этой историей и публикует все новости по теме в одном разделе:
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