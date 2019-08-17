One engine failure. Опубликована расшифровка переговоров А321

Согласно расшифровке переговоров, которую предоставило интернет-издание Baza, диспетчеры аэропорта в Жуковском дважды предупредили экипаж о том, что замечены «отдельные перелеты птиц».

«На вылет 12 полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определен, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелеты птиц. На вылет рассчитывайте 12 полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь по курсу взлета набирайте 900 метров», — прозвучало в 06:00:32-06:01:45. «ВПП 12. Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц. ВПП 12, взлетаю», — сказал диспетчер в 06:12:28-06:12:51.

Через две минуты пилот подал сигнал об аварийной ситуации:

06:14:10 — 06:14:21

Пилот: ПАН, ПАН, ПАН [panne — от фр. поломка — сигнал, обозначающий возникновение аварийной ситуации, при которой транспортное средство и его пассажиры подвержены конкретной угрозе, однако отсутствует угроза их жизни или самому транспортному средству, а немедленная помощь не требуется — прим. ЕТВ].

06:14:29 — 06:14:39

Пилот: ПАН, ПАН, ПАН. One engine failure [отказ одного двигателя — прим. ЕТВ].