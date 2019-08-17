One engine failure. Опубликована расшифровка переговоров А321
Согласно расшифровке переговоров, которую предоставило интернет-издание Baza, диспетчеры аэропорта в Жуковском дважды предупредили экипаж о том, что замечены «отдельные перелеты птиц».
«На вылет 12 полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определен, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелеты птиц. На вылет рассчитывайте 12 полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь по курсу взлета набирайте 900 метров», — прозвучало в 06:00:32-06:01:45. «ВПП 12. Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц. ВПП 12, взлетаю», — сказал диспетчер в 06:12:28-06:12:51.
Через две минуты пилот подал сигнал об аварийной ситуации:
06:14:10 — 06:14:21
Пилот: ПАН, ПАН, ПАН [panne — от фр. поломка — сигнал, обозначающий возникновение аварийной ситуации, при которой транспортное средство и его пассажиры подвержены конкретной угрозе, однако отсутствует угроза их жизни или самому транспортному средству, а немедленная помощь не требуется — прим. ЕТВ].
06:14:29 — 06:14:39
Пилот: ПАН, ПАН, ПАН. One engine failure [отказ одного двигателя — прим. ЕТВ].
Затем пилот Дамир Юсупов запросил разрешение на разворот. Но после того, как поняли, начал терять мощность второй двигатель, командир принял решение посадить лайнер на поле. В 06:15 Юсупов сообщил: «Просим скорую помощь и службу спасения. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа». Затем ему пришлось попросить диспетчера: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров». Через полчаса уже диспетчеру пришлось резко ответить наземным службам: «Ребят, вам координаты выдали, самолет упал за полосой. Вы что, где вы остаетесь?! Выдвигайтесь туда. Пожарные машины стоят на месте. Остальные машины аварийно-спасательные все выдвигаются туда».
Самолет «Уральских авиалиний» с полными баками горючего и без шасси совершил 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском через несколько минут после взлета. Оба двигателя лайнера были выведены из строя — в них попали чайки. Все 226 пассажиров и шесть членов экипажа живы. 16 августа президент Путин подписал указ присвоении КВС Дамиру Юсупову и пилоту Георгию Мурзину званий Героев, а члены экипажа награждены орденами Мужества.