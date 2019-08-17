Маргарита Симоньян предлагает футболки с фразой борпроводника А321

Борпроводник «Уральских авиалиний» Дмитрий Ивлицкий 16 августа рассказал, в какой ситуации ему пришлось сказать пассажирам лайнера А321 фразу, ставшую легендарной. «Я когда вышел, увидел, что пассажиры просто гуляют по кукурузному полю и не понимают, куда им идти, — объяснил Дмитрий. — Я мегафон взял, говорю: «Идите левее!» А вокруг сплошная кукуруза, и непонятно: где лево, где право. И над этим всем солнце. Вот и сказал: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Эти слова вслед за 226 пассажирами, находившимися на борту самолета, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле, услышали и сотни тысяч пользователей интернета. В есть попала видеозаписи инцидента. Наш коллега Андрей Варкентин нашел для фразы Дмитрий Ивлицкого место на крыше приборостроительного завода в Екатеринбурге, дав ответ на вопрос художника Тимофея ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Именно такая надпись появилась на крыше здания осень 2017 года.