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Маргарита Симоньян предлагает футболки с фразой борпроводника А321

09:07, 17 Август 2019
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Фото: t.me/margaritasimonyan
Чтобы получить мерч со словами Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль кукурузы», нужно совершить подвиг.

Борпроводник «Уральских авиалиний» Дмитрий Ивлицкий 16 августа рассказал, в какой ситуации ему пришлось сказать пассажирам лайнера А321 фразу, ставшую легендарной. «Я когда вышел, увидел, что пассажиры просто гуляют по кукурузному полю и не понимают, куда им идти, — объяснил Дмитрий. — Я мегафон взял, говорю: «Идите левее!» А вокруг сплошная кукуруза, и непонятно: где лево, где право. И над этим всем солнце. Вот и сказал: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Эти слова вслед за 226 пассажирами, находившимися на борту самолета, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле, услышали и сотни тысяч пользователей интернета. В есть попала видеозаписи инцидента. Наш коллега Андрей Варкентин нашел для фразы Дмитрий Ивлицкого место на крыше приборостроительного завода в Екатеринбурге, дав ответ на вопрос художника Тимофея ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Именно такая надпись появилась на крыше здания осень 2017 года.

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А телеканал RT выпустил ограниченную партию фирменных футболок. Они пока не появились в оналйн-магазине Shop-RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram-канале назвала условие, при котором можно получить раритеную футболку: «Кому не досталось наших новых фирменных маечек — совершите подвиг, и вам подвезут».

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле. Экипаж спас жизни 226 пассажиров. На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзин званий Герои России и награждении борпроводников орденами Мужества.

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15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Чудо в Раменском, А321, самолет, Уральские авиалинии , Андрей Варкентин, Дамир Юсупов
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