Командир лайнера А321 Дамир Юсупов нанес удар по мячу в матче «Урала»

«Урал» в матче РПЛ принимает «Крылья Советов» из Самары. Перед началом игры на поле вышли члены экипажа лайнера А321, совершившего жесткую посадку на кукурузное поле в Раменском. 22 тысячи зрителей, пришедших на «Екатеринбург Арену», стоя приветствовали командира Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, борпроводников Дмитрия Ивлицкого, Надежду Вершинину, Дмитрия Гончаренко, Алию Слякаеву и Яну Ягодину. Трибуны несколько минут скандировали «спасибо!» и «молодцы!». Затем Дамир Юсупов нанес символический удар по мячу.