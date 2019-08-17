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Командир лайнера А321 Дамир Юсупов нанес удар по мячу в матче «Урала»

17:30, 17 Август 2019
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Фото: elegram-канал «Главный канал Екатеринбурга»
На «Екатеринбург Арене» 20 тысяч зрителей стоя приветствовали экипаж Уральских авиалиний», спасший жизни 226 пассажиров.

«Урал» в матче РПЛ принимает «Крылья Советов» из Самары. Перед началом игры на поле вышли члены экипажа лайнера А321, совершившего жесткую посадку на кукурузное поле в Раменском. 22 тысячи зрителей, пришедших на «Екатеринбург Арену», стоя приветствовали командира Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, борпроводников Дмитрия Ивлицкого, Надежду Вершинину, Дмитрия Гончаренко, Алию Слякаеву и Яну Ягодину. Трибуны несколько минут скандировали «спасибо!» и «молодцы!». Затем Дамир Юсупов нанес символический удар по мячу.

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Экипаж лайнера А321 на матче ФК «Урал»

Видео: telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга»

ФК «Урал» регулярно летает самолетами «Уральских авиалиний». Дважды командиром корабля, доставлявшего футболистов на игры, был Дамир Юсупов.

15 августа из-за птиц, влетевших в двигатели, самолет «Уральских авиалиний» был вынужден совершить посадку в поле под Раменским. Благодаря профессиональным действиям экипажа, все 226 пассажиров живы. Пилоты получила звания Героев России, борпроводники награждены орденами Мужества.

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Что происходила перед тем, как приземлился лайнер.
Пилот Дамир Юсупов наносит первый удар по мячу

Видео: telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга»

Чудо в Раменском
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Чудо в Раменском, ФК "Урал", Екатеринбург Арена, Футбол , Уральские авиалинии , А321, Дамир Юсупов
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