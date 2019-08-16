В Екатеринбурге у пассажира забрали 9 килограммов крема от морщин
12:03, 16 Август 2019
Мужчина остался без 210 чудо-коробочек.
Пассажир рейса Екатеринбург — Пекин попался в «зеленом коридоре» с омолаживающим кремом. Таможенники нашли у мужчины 210 коробок с кремами с гиалуроновой кислотой. Всего пассажир вез с собой девять килограммов чудо-крема, но ему пришлось отдать его проверяющим. Пассажир попытался оправдаться перед таможенниками. Он объяснил им, что не знал о том, что внутри посылки, и о декларировании тоже. Ее якобы попросил передать знакомый.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, товар изъяли и отправили на склад. Что делать с кремами и какую сумму штрафа заплатит мужчина, решит суд.
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