В День города екатеринбуржцы отправят открытки со специальной печатью

Почта России выпустила специальную печать ко Дню города Екатеринбурга. На ней изображен минерал, олицетворяющий горнозаводское дело, с которого начиналась уральская столица. Кроме того, 17 августа горожане смогут отправить почтовые карточки и открытки с видами Екатеринбурга, выполненные в разных вариациях, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России.

Чтобы поставить оттиск штемпеля екатеринбуржцам нужно будет обратиться к администратору Главпочтамта, который расположен на проспекте Ленина, 39.

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