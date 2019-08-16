Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В День города екатеринбуржцы отправят открытки со специальной печатью

09:21, 16 Август 2019
otkrytki.jpg
Фото: пресс-служба свердловского отделения Почты России
На штемпеле изобразили минерал как символ горнозаводского дела.

Почта России выпустила специальную печать ко Дню города Екатеринбурга. На ней изображен минерал, олицетворяющий горнозаводское дело, с которого начиналась уральская столица. Кроме того, 17 августа горожане смогут отправить почтовые карточки и открытки с видами Екатеринбурга, выполненные в разных вариациях, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России.

Чтобы поставить оттиск штемпеля екатеринбуржцам нужно будет обратиться к администратору Главпочтамта, который расположен на проспекте Ленина, 39.

О перекрытиях, хедлайнерах и других сюрпризах Дня города в Екатеринбурге читайте ниже:

Десять историй, которые потрясли Екатеринбург
Почему Екатеринбург именно такой, каким мы его сейчас знаем, видим и ощущаем?
День города — 2019
Туалеты и мусорные баки: первые цифры Дня города в Екатеринбурге
Перекрытия Дня города: ЕТВ публикует карту пешеходного Екатеринбурга
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star
Обделенный
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В День города екатеринбуржцы отправят открытки со специальной печатью»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, штемпель, открытки, печать, Почта России, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
На сцене
Страна Картония
Страна Картония
От Евгении Лемесевой
Сумма мнений Σ
День города — 2019
День города - 2019
От Евгении Лемесевой
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.