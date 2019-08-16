Путин присвоил пилотам «Уральских авиалиний» звание Героев России

Дамир Юсупов уже вернулся в Екатеринбург и по приезде дал краткое интервью журналистам. Он рассказал , что хотел бы извиниться перед пассажирами , ведь не смог доставить их в Симферополь. Сейчас он в отпуске , его отстранили от работы на время проверки , которую проводят следователи в рамках возбужденного уголовного дела. Георгий Мурзин остается в больнице , у него диагностирован ушиб грудной клетки.



