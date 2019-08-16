Путин присвоил пилотам «Уральских авиалиний» звание Героев России
18:14, 16 Август 2019
Остальные члены экипажа — четыре бортпроводника — получат ордена Мужества.
Президент Владимир Путин присвоил звание Героев России двум пилотам «Уральских авиалиний» — Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Накануне, 15 августа, они в ручном режиме посадили самолет А321, у которого при взлете загорелись оба двигателя из-за столкновения со стаей птиц.
«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — цитирует президента РИА «Новости». Также Владимир Путин выразил надежду, что таких инцидентов в будущем будет как можно меньше, а лучше — не будет совсем. Качество подготовки летного состава «Уральских авиалиний» он назвал удовлетворительным.
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Видео: программа «60 минут» / телеканал «Россия»
Дамир Юсупов уже вернулся в Екатеринбург и по приезде дал краткое интервью журналистам. Он рассказал, что хотел бы извиниться перед пассажирами, ведь не смог доставить их в Симферополь. Сейчас он в отпуске, его отстранили от работы на время проверки, которую проводят следователи в рамках возбужденного уголовного дела. Георгий Мурзин остается в больнице, у него диагностирован ушиб грудной клетки.
Пилоты сумели посадить самолет Airbus А321 в кукурузном поле в Раменском всего лишь через семь минут после взлета из подмосковного Жуковского. На взлете в двигатели попали чайки, после чего тяга ослабла, и лайнер начал быстро снижаться. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин мгновенно сориентировались в ситуации и посадили самолет без шасси на кукурузное поле. Никто не погиб, пострадали несколько десятков человек, сейчас им оказывают помощь. Глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал, что лететь совсем отказались только 78 пассажиров, еще 60 попросили обменять билеты на другие даты. Все пассажиры получат компенсацию в 100 тысяч рублей.
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