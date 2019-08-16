Полицейский главк попросил отдел миграции Сухого Лога покрасить дверь
13:51, 16 Август 2019
Высокое начальство приехало в провинцию, чтобы посмотреть, в каких условиях правоохранители принимают посетителей.
В отдел миграции Сухого Лога пожаловали ревизоры из свердловского полицейского главка. Они проверили, как правоохранители обращаются с посетителями, комфортно ли тем получать госуслуги. Также начальству отдела предписали позаботиться о внешнем виде здания, в котором располагается участок: нужно покрасить дверь, скосить траву и отремонтировать крыльцо.
Вместе с тем, проверяющие похвалили отделение за опрятность и быструю работу. Во дворе даже располагается будка для служебной собаки.
Среди ревизоров, вошедших в состав комиссии, были врио заместителя начальника полиции главка полковник Константин
Левый, заместитель руководителя областного УВМ полковник Вячеслав Ландин и член Общественного совета при ГУ МВД области Владимир Чермининов.
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