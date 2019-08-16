Полицейский главк попросил отдел миграции Сухого Лога покрасить дверь

Полковник Ландин не упустил возможность лично пообщаться с

присутствовавшими посетителями. Одна из женщин ( цыганка), пользуясь возможностью , обратилась за разъяснениями по поводу получения первого в жизни паспорта. Как оказалось , ей уже 27 лет , а своего главного документа она еще ни разу не видела. Ей объяснили , что необходимо , чтобы стать обладателем бордовой корочки.