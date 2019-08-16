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Пилот, который посадил А321 в кукурузном поле, вернулся в Екатеринбург

11:28, 16 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Дамир Юсупов и его напарник Георгий Мурзин приехали в уральскую столицу. Сейчас они отдыхают.

Командир лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил самолет в кукурузном поле, и второй пилот Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург. Они прилетели ночью и сейчас отдыхают, сообщили ЕТВ в пресс-службе авиакомпании. Экипаж лайнера Airbus А321 отстранили от полетов на время следственной проверки.

Напомним, жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний» совершил вчера утром, 15 августа. На Airbus А321 были 233 пассажира, которые летели из Москвы в Симферополь. Но после взлета у лайнера отказали оба двигателя, и пилот Дамир Юсупов решил посадить воздушное судно на поле без шасси, чтобы не закопать его в землю и не перевернуться. Все остались живы, но 23 человека получили травмы, в том числе девять детей.

После происшествия губернатор Свердловской области и секретарь президента России Дмитрий Песков заговорили о награде для героя. Сам Юсупов заявил, что он вовсе не герой, и на его месте так поступил бы каждый пилот.

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15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Чудо в Раменском, пилоты, прилет, возвращение, Уральские авиалинии , Свердловская область , Екатеринбург
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