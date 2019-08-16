«Хочу извиниться»: Дамир Юсупов рассказал о посадке в Раменском
13:13, 16 Август 2019
Пилот сожалеет, что не сумел доставить пассажиров в Симферополь.
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, накануне, 15 августа, посадивший самолет с загоревшимися двигателями в кукурузном поле в Раменском и спасший 226 пассажиров, вернулся в Екатеринбург. Он вышел на короткую встречу с журналистами, в ходе которой рассказал о своем решении и дальнейших планах.
Когда сопровождавший его сотрудник авиакомпании спросил у него, не дискомфортно ли ему от журналистких камер, фотоаппаратов и вопросов, Дамир скромно ответил: «Я стесняюсь».
«Я хочу извиниться перед пассажирами, которых не смог доставить в Симферополь [рейс вылетел из аэропорта Жуковского в Крым, — прим. ЕТВ]. Летать я не боюсь, сейчас нахожусь в отпуске, пока идут следственные действия», — скромно рассказал Дамир Юсупов. Он также рассказал, что принял решение о посадке в поле, так как у него была уверенность, что сможет сделать это безопасно — и для пассажиров, и для экипажа.
Когда сопровождавший его сотрудник авиакомпании спросил у него, не дискомфортно ли ему от журналистких камер, фотоаппаратов и вопросов, Дамир скромно ответил: «Я стесняюсь».
Глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал, что от билетов отказались 78 пассажиров рейса Жуковский — Симферополь, еще 60 человек обменять билеты на другие даты. Остальные еще думают, что делать. Также Скуратов подтвердил информацию о 100-тысячной компенсации, ее выплатят по персональному заявлению в течение 14 дней.
Судьба самолета пока остается неясной: в Россию уже прилетели специалисты компании Airbus, которые будут разбираться, что можно сделать. «Уральские авиалинии» арендовали оборудование в Шереметьево, чтобы перевезти пострадавшую машину.
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