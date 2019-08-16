«Хочу извиниться»: Дамир Юсупов рассказал о посадке в Раменском

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« Я хочу извиниться перед пассажирами , которых не смог доставить в Симферополь [рейс вылетел из аэропорта Жуковского в Крым, — прим. ЕТВ]. Летать я не боюсь , сейчас нахожусь в отпуске , пока идут следственные действия», — скромно рассказал Дамир Юсупов. Он также рассказал , что принял решение о посадке в поле , так как у него была уверенность , что сможет сделать это безопасно — и для пассажиров , и для экипажа.



Когда сопровождавший его сотрудник авиакомпании спросил у него , не дискомфортно ли ему от журналистких камер , фотоаппаратов и вопросов , Дамир скромно ответил: « Я стесняюсь».





Глава авиакомпании « Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал , что от билетов отказались 78 пассажиров рейса Жуковский — Симферополь , еще 60 человек обменять билеты на другие даты. Остальные еще думают , что делать. Также Скуратов подтвердил информацию о 100-тысячной компенсации , ее выплатят по персональному заявлению в течение 14 дней.





Судьба самолета пока остается неясной: в Россию уже прилетели специалисты компании Airbus, которые будут разбираться , что можно сделать. « Уральские авиалинии» арендовали оборудование в Шереметьево , чтобы перевезти пострадавшую машину.

ПилотУральских авиалиний» Дамир Юсуповнакануне15 августапосадивший самолет с загоревшимися двигателями в кукурузном поле в Раменском и спасший 226 пассажироввернулся в Екатеринбург. Он вышел на короткую встречу с журналистамив ходе которой рассказал о своем решении и дальнейших планах.