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«Экосервис» оштрафовали на 100 тысяч за открытую свалку

11:47, 16 Август 2019
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Фото: pixabay
Мусорный оператор не оборудовал место для отходов.

Региональный мусорный оператор «Экосервис» в Первоуральске оштрафовали на 100 тысяч рублей за необорудованную свалку. Роспотребнадзор проверил компанию и выяснил, что «Экосервис» загрязнил воздух сгоревшим мусором, а также нарушил технологический регламент по складированию отходов. Фирма сваливала мусор на открытую площадку, которую не обустроили по требованиям закона.

Государственный санитарный врач признал «Экосервис» виновным в нарушении эпидемиологических правил. Фирме назначили штраф в 100 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. «Экосервис» обжаловал решение и попросил изменить наказание на предупреждение. Но вторая инстанция оставила все, как есть.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Областной суд, штраф, Экосервис, мусор, мусорная реформа, Первоуральск
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