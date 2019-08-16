«Экосервис» оштрафовали на 100 тысяч за открытую свалку

Региональный мусорный оператор «Экосервис» в Первоуральске оштрафовали на 100 тысяч рублей за необорудованную свалку. Роспотребнадзор проверил компанию и выяснил, что «Экосервис» загрязнил воздух сгоревшим мусором, а также нарушил технологический регламент по складированию отходов. Фирма сваливала мусор на открытую площадку, которую не обустроили по требованиям закона.

Государственный санитарный врач признал «Экосервис» виновным в нарушении эпидемиологических правил. Фирме назначили штраф в 100 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. «Экосервис» обжаловал решение и попросил изменить наказание на предупреждение. Но вторая инстанция оставила все, как есть.