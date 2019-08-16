Дамир Юсупов сделает первый удар по мячу на матче «Урала»
Матч «Урал» — «Локомотив»
Экипаж U6-178, который посадил рейс Москва — Симферополь в кукурузном поле, придет на матч между футбольными клубами «Урал» и «Крылья Советов» завтра, 17 августа. Героев будут чествовать перед началом игры в 16:00, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФК «Урал». Первый удар по мячу сделает командир лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.
Ранее клуб объявлял, что подарит работникам «Уральских авиалиний», которые спасли две сотни человек, абонемент на все домашние матчи сезона 2019/20. Таким образом экипаж решили поблагодарить за отвагу.
Напомним, жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний» совершил вчера утром, 15 августа. На Airbus А321 были 233 пассажира, которые летели из Москвы в Симферополь. Но после взлета у лайнера отказали оба двигателя, и командир Дамир Юсупов решил посадить воздушное судно на поле без шасси, чтобы не закопать его в землю и не перевернуться. Все остались живы, но 23 человека получили травмы, в том числе девять детей.
После происшествия губернатор Свердловской области и секретарь президента России Дмитрий Песков заговорили о награде для героя. Сам Юсупов заявил, что он вовсе не герой, и на его месте так поступил бы каждый пилот. Сегодня, 16 августа, Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург. Командир лайнера извинился перед пассажирами, которых не смог доставить в Симферополь. ЕТВ собирал всю информацию о шокирующем событии. Подробнее о нем читайте в нашей истории ниже.