60-летняя свердловчанка вернула долги в обмен на iPhone

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Сумма штрафов составляла 23 тысячи рублей. Когда приставы поняли , что ограничения не влияют на должницу , они пригрозили забрать ее iPhone в счет долгов. Именно это на нее подействовало — пенсионерка сразу выплатила все деньги.

Жительница Каменска-Уральского задолжала по штрафам за превышение скорости и за нелегальную продажу алкоголяно платить не торопилась. На 60-летнюю женщину не действовали ни запрет выезжать за границуни ограничение в праве управлять автомобилемрассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.