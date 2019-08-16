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60-летняя свердловчанка вернула долги в обмен на iPhone

10:23, 16 Август 2019
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Фото: pixabay
Приставы грозились отобрать дорогой гаджет, если пенсионерка не выплатит штрафы.
Жительница Каменска-Уральского задолжала по штрафам за превышение скорости и за нелегальную продажу алкоголя, но платить не торопилась. На 60-летнюю женщину не действовали ни запрет выезжать за границу, ни ограничение в праве управлять автомобилем, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Сумма штрафов составляла 23 тысячи рублей. Когда приставы поняли, что ограничения не влияют на должницу, они пригрозили забрать ее iPhone в счет долгов. Именно это на нее подействовало — пенсионерка сразу выплатила все деньги.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, долги, УФССП по Свердловской области, приставы, Свердловская область , Екатеринбург
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