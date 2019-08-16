60-летняя свердловчанка вернула долги в обмен на iPhone
10:23, 16 Август 2019
Приставы грозились отобрать дорогой гаджет, если пенсионерка не выплатит штрафы.
Жительница Каменска-Уральского задолжала по штрафам за превышение скорости и за нелегальную продажу алкоголя, но платить не торопилась. На 60-летнюю женщину не действовали ни запрет выезжать за границу, ни ограничение в праве управлять автомобилем, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Сумма штрафов составляла 23 тысячи рублей. Когда приставы поняли, что ограничения не влияют на должницу, они пригрозили забрать ее iPhone в счет долгов. Именно это на нее подействовало — пенсионерка сразу выплатила все деньги.
Десять историй, которые потрясли Екатеринбург
Почему Екатеринбург именно такой, каким мы его сейчас знаем, видим и ощущаем?
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
На сцене
Страна Картония
Сумма мнений Σ
День города — 2019
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.