За год свердловчане позвонили друг другу 230 миллионов раз
16:13, 15 Август 2019
Больше всего абоненты общались в июле, а самый длинный разговор продлился 124 минуты.
Жители Свердловской области позвонили друг другу 230 миллионов раз с августа 2018-го по август 2019 года. Свердловчане совершили 79 миллионов исходящих вызовов, оказавшись самыми разговорчивыми среди жителей УрФО и Пермского края. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
116 миллионов звонков за год сделали юридические лица. Если говорить про абонентов мобильной телефонии «Ростелекома», то трафик составил 32 миллиона вызовов. Больше всего абоненты общались в июле, а самый длинный разговор продлился 124 минуты.
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