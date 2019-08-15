За год свердловчане позвонили друг другу 230 миллионов раз

Жители Свердловской области позвонили друг другу 230 миллионов раз с августа 2018-го по август 2019 года. Свердловчане совершили 79 миллионов исходящих вызовов , оказавшись самыми разговорчивыми среди жителей УрФО и Пермского края. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе « Ростелекома».



