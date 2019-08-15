Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

За год свердловчане позвонили друг другу 230 миллионов раз

16:13, 15 Август 2019
blogger-336371_960_720.jpg
Фото: pixabay
Больше всего абоненты общались в июле, а самый длинный разговор продлился 124 минуты.
Жители Свердловской области позвонили друг другу 230 миллионов раз с августа 2018-го по август 2019 года. Свердловчане совершили 79 миллионов исходящих вызовов, оказавшись самыми разговорчивыми среди жителей УрФО и Пермского края. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

116 миллионов звонков за год сделали юридические лица. Если говорить про абонентов мобильной телефонии «Ростелекома», то трафик составил 32 миллиона вызовов. Больше всего абоненты общались в июле, а самый длинный разговор продлился 124 минуты.
Обделенный
ЕТВ вспоминает, как поздравляли Екатеринбург в прошлые годы.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «За год свердловчане позвонили друг другу 230 миллионов раз»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Ростелеком, связь, телефон, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Технологии, покоряющие горы
Городские истории
Технологии, покоряющие горы
Современный человек выдержит огонь, воду и медные трубы, но только при условии, что все это он сможет немедленно выложить в интернет.
День города — 2019
15 августа в 19:00
С Илья Марков
Страна Картония
15 августа в 19:30
С Наталья Санникова