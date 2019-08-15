Социальные сети наполнены благодарностями членам экипажа самолета «Уральских авиалиний», которые посадили лайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле.

Журналист Юрий Дудь назвал пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина «лучшими». Телеведущая Ксения Собчак поблагодарила Дамира Юсупова за «надежду, что в нашей стране все-таки есть профи своего дела». «В ленте многие вспоминают „чудо на Гудзоне“ — Чесли Салленбергер, посадка на озеро, все спаслись. Класс, что у нас есть теперь свой Герой!», — заявила в Instagram Собчак.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил наиболее эмоционально: «Вы просто герои и короли! Спасибо, парни! И чуваку, который кукурузу посеял, тоже спасибо! Всем жизнь!», — написал Губерниев. Певица Ольга Бузова попросила президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева наградить членов экипажа. «Они герои и заслуживают всех наград», — отметила Бузова. Слова благодарности пилотам также выразили Николай Басков, Максим Галкин и другие.