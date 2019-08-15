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«Вы герои!»: Дудь, Собчак, Бузова — об экипаже «Уральских авалиний»

16:56, 15 Август 2019
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Фото: pixabay
Российские звезды поблагодарили пилотов, который спасли 233 жизни и посадили лайнер в кукурузном поле.

Социальные сети наполнены благодарностями членам экипажа самолета «Уральских авиалиний», которые посадили лайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле.

Журналист Юрий Дудь назвал пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина «лучшими». Телеведущая Ксения Собчак поблагодарила Дамира Юсупова за «надежду, что в нашей стране все-таки есть профи своего дела». «В ленте многие вспоминают чудо на Гудзоне“ — Чесли Салленбергер, посадка на озеро, все спаслись. Класс, что у нас есть теперь свой Герой!», — заявила в Instagram Собчак.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил наиболее эмоционально: «Вы просто герои и короли! Спасибо, парни! И чуваку, который кукурузу посеял, тоже спасибо! Всем жизнь!», — написал Губерниев. Певица Ольга Бузова попросила президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева наградить членов экипажа. «Они герои и заслуживают всех наград», — отметила Бузова. Слова благодарности пилотам также выразили Николай Басков, Максим Галкин и другие.

Обделенный
ЕТВ вспоминает, как поздравляли Екатеринбург в прошлые годы.
Утром 15 августа самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье. В двигатель залетели птицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Все подробности происшествия ЕТВ собрал тут.
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Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолёт с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина! 👏🏻👏🏻👏🏻 Самолёт летел из Москвы, при взлёте в двигатели попала стая птиц. Фотографии пилотов и момент посадки дальше в карусели.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Чудо в Раменском
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Чудо в Раменском, аварийная посадка, Уральские авиалинии , Собчак, Дудь
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